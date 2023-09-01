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«Вест Хэм» победил «Лутон Таун» и вышел на первое место в АПЛ

«Вест Хэм» победил «Лутон Таун» и вышел на первое место в АПЛ
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Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лутон Таун» и «Вест Хэм Юнайтед». Команды играли на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Вест Хэм» одержал победу со счётом 2:1.

На 37-й минуте отличился нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Джаррод Боуэн с передачи Лукаса Пакета. Второй мяч гостей на 85-й минуте забил защитник Курт Зума с передачи Джеймса Уорд-Прауса. На 90+2-й минуте защитник «Лутона» Мадс Андерсен отыграл один мяч.

«Вест Хэм Юнайтед» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда Дэвида Мойеса набрала 10 очков после четырёх матчей. «Лутон Таун» находится на последней, 20-й строчке. Новичок Премьер-лиги пока не набрал ни одного очка, сыграв три матча.

Англия - Премьер-лига . 4-й тур
01 сентября 2023, пятница. 22:00 МСК
Лутон Таун
Лутон
Окончен
1 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Боуэн – 37'     0:2 Зума – 85'     1:2 Андерсен – 90+2'    
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