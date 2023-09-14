Гарри Магуайр: «Вест Хэм»? Мы просто не пришли к соглашению

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рассказал про свой не сложившийся переход в «Вест Хэм Юнайтед».
«Я не выходил в стартовом составе в первых четырех играх сезона, эта история пришла мне в голову. Я хочу играть в футбол. «Вест Хэм»? Мы просто не пришли к соглашению. «Манчестер Юнайтед» был рад, что я остался, и я был рад бороться за свое место», — приводят слова Магуайра «Экспресс».
По информации СМИ, «Вест Хэм» предлагал за Магуайра € 35 млн.
30-летний защитник перешел в «Манчестер Юнайтед» в августе 2019 года. Сумма трансфера составила € 87 млн. На тот момент это была самая дорогая покупка защитника в истории футбола. Контракт Магуайра с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн.
В прошлом сезоне Магуайр при новом главном тренере Эрике тен Хаге сыграл 31 матч (1593 минуты), результативными действиями не отметился. В нынешнем защитник провел на поле всего 23 минуты в матче против лондонского «Арсенала» (1:3).
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