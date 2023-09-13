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Саутгейт — об автоголе Магуайра в матче с Шотландией: это следствие отношения к нему

Саутгейт — об автоголе Магуайра в матче с Шотландией: это следствие отношения к нему
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Главный тренер сборной Англии встал на защиту защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, забившего в свои ворота в матче отборочного раунда Евро-2024 с Шотландией (3:1).

«Всё это следствие нелепого отношения к нему на протяжении долгого времени. Это какая-то шутка, я никогда не видел такого отношения к футболисту ни со стороны шотландских фанатов, ни со стороны наших собственных комментаторов, ни со стороны экспертов и так далее. Это просто за гранью всего, что я видел. Каждый раз, когда Гарри выходит на поле, он невероятным образом демонстрирует стойкость и мужество. Мы все его поддерживаем, и наши фанаты великолепно относились к нему сегодня», — приводит слова Саутгейта журналист The Athletic Тим Спирс в своих социальных сетях.

Напомним, Магуайр на 67-й минуте матча с Шотландией забил гол в ворота сборной Англии, пытаясь перехватить передачу шотландцев.

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