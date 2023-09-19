Кубок России по футболу: результаты матчей 19 сентября, турнирная таблица

Во вторник, 19 сентября, состоялись три встречи 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В группе D московский «Спартак» разгромил «Пари Нижний Новгород» и досрочно оформил билет в плей-офф, а «Краснодар» переиграл «Динамо» в серии послематчевых пенальти. Лидер группы C «Балтика», в свою очередь, допустила первую осечку, проиграв дома «Крыльям Советов».

Результаты матчей:

Группа С

«Балтика» (Калининград) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:2.

Группа D

«Краснодар» — «Динамо» (Москва) — 1:1 (по пенальти – 4:2);

«Пари Нижний Новгород» — «Спартак» (Москва) – 0:3.

В среду, 20 сентября, пройдут ещё четыре встречи в рамках 4-го тура. В 15:00 мск начнутся матчи «Урал» — «Локомотив» (группа B) и ЦСКА — «Сочи» (группа A). В 17:15 мск стартуют ещё две игры: «Ахмат» — «Зенит» (группа C) и «Рубин» — «Ростов» (группа B).