«Вулверхэмптон» прервал победную серию «Манчестер Сити», обыграв «горожан» в 7-м туре АПЛ

Завершился матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вулверхэмптон» принимал действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Игра завершилась в пользу хозяев со счётом 2:1.
На 13-й минуте матча автогол забил защитник «горожан» Рубен Диаш. На 59-й игры нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес сравнял счёт, забив гол со штрафного. На 66-й минуте встречи «Вулверхэмптон» снова вышел вперёд после того, как гол забил Хван Хи Чан.
Таким образом, после семи туров АПЛ «Вулверхэмптон» набрал 7 очков и на текущий момент находится на 13-м месте в чемпионате. В свою очередь, «Манчестер Сити» после аналогичного количества игр в английском чемпионате набрал 18 очков и располагается на 1-м месте в турнирной таблице.
- 30 сентября 2023
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