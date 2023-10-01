Хоселу — о матче с «Жироной»: мы не очень хорошо начали игру, но это нормально

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу прокомментировал победу «сливочных» в минувшем матче Ла Лиги с «Жироной».

«Мы были убеждены в том, что «Жирона» — сильный соперник. Мы были настроены на победу здесь и смогли подняться на первое место в таблице. Команда не очень хорошо начала игру, но это нормально, потому что вы играете в гостях, и соперник постоянно оказывает на вас давление.

Наша игровая идея оказалась эффективной, и нам удалось забить три гола на выезде. Для того чтобы побеждать в таких трудных матчах, как сегодняшний, необходимо наличие человечности и способности жертвовать собой», — приводит слова Хоселу Madrid Universal в своём «твиттере».

Напомним, «Реал» играл с «Жироной» в матче 8-го тура чемпионата Испании и обыграл её со счётом 3:0. Хоселу забил первый гол «сливочных» в этой встрече.

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