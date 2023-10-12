Магуайр: процент побед «МЮ» в матчах, когда я появлялся в старте, весьма высок

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о своей игровой эффективности.

«Мои выступления под руководством тен Хага говорят сами за себя. Я провёл в старте не так много матчей, как мне хотелось бы, но процент побед нашей команды, когда я был на поле, весьма высок.

Конечно, мне есть в чём прибавлять. Я буду продолжать усердно работать на тренировках. Уверен, что ещё будут возможности проявить себя в старте», — приводит слова Магуайра журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне английский защитник провёл за «Манчестер Юнайтед» четыре матча во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с «красными дьяволами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.