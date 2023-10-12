Магуайр: я не собираюсь сидеть в «Манчестер Юнайтед» всю свою жизнь и играть раз в месяц

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о своём игровом времени.

«Я не собираюсь сидеть здесь всю свою жизнь и играть раз в месяц. Если так будет продолжаться, я уверен, что мы с клубом сядем и обсудим ситуацию.

Но сейчас я сосредоточен на двух важных матчах за сборную Англии. А затем я полностью переключусь на борьбу за возвращение своего места в «Манчестер Юнайтед» и попытки помочь команде подняться в лиге туда, где мы должны быть.

Я верю в свои способности и в то, что я сделал в своей карьере. Каждый игрок, находящийся на скамейке запасных, должен верить, что ему следует выходить в стартовом составе, иначе он не будет играть на высоком уровне. Я ничем не отличаюсь. Это было тяжело, я хочу играть, хочу чувствовать себя важным для клуба и команды.

Это не моё решение, выходить ли мне на поле в следующей игре или нет. Если вы посмотрите на мои последние 15-20 игр за клуб и сборную, я был бы счастлив сидеть здесь и говорить, что действительно доволен своими выступлениями.

Мои достижения под руководством этого тренера говорят сами за себя. Я сыграл не так много игр, как мне хотелось бы, но мой процент побед, когда я играл, смехотворно высок.

В этом сезоне я вышел в стартовом составе в двух матчах и несколько раз выходил на замену. Тренер может наблюдать за тренировками и принимать решения на их основе, и только тогда у меня появляется возможность играть. Я буду продолжать усердно работать, я буду продолжать настаивать, я очень верю в себя и убеждён, что у меня появятся новые возможности», — приводит слова Магуайра The Sun.