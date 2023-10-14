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«Акрон» обыграл «Родину» и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги

«Акрон» обыграл «Родину» и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги
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Завершился матч 14-го тура Мелбет Первой лиги между московской «Родиной» и «Акроном» из Тольятти. Стартовый свисток прозвучал в 20:40 по московскому времени. «Акрон» одержал минимальную победу со счётом 1:0.

В первом тайме обе команды пытались открыть счёт в матче, но сделать это не сумели — на перерыв оба коллектива ушли без забитых мячей. Во втором тайме рисунок матча оставался прежним, но в самой концовке встречи, на 90+8-й минуте Иван Чудин поразил ворота «Родины», принеся «Акрону победу на последних минутах матча.

После результата данного матча «Акрон» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда из Тольятти имеет в своём активе 24 очка в 14 встречах чемпионата. «Родина» расположилась на 12-м месте, у команды 17 очков после 14 туров чемпионата.

Россия - Мелбет Первая лига . 14-й тур
14 октября 2023, суббота. 20:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Чудин – 90+8'    
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