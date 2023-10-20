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Игрок ЦСКА Мухин: до 16 лет жёстко не хватало на бутсы. Каждую пару носил год

Игрок ЦСКА Мухин: до 16 лет жёстко не хватало на бутсы. Каждую пару носил год
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Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин рассказал, что в детстве испытывал серьёзный недостаток денег.

«До 16 лет мне жёстко не хватало денег на бутсы. Потом у меня появился контракт с производителем, проблемы закончились. Приходилось копить, откладывал с дней рождения, нового года ― ни на что не тратил, только бутсы покупал. Каждую пару носил около года. У меня же обычная семья ― без лоска и шика. Все живут в Тольятти, все рядышком друг с другом, я их поэтому не перевожу в Москву. Я просто им помогаю финансово», — сказал Мухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на седьмой позиции с 17 очками. Красно-белые набрали столько же очков и находятся на шестом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27). Мухин в этом сезоне провёл 11 матчей за ЦСКА в РПЛ и забил два гола.

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