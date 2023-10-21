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Хавбек «Локомотива» Пиняев высказался о падении Дзюбы в штрафной

Хавбек «Локомотива» Пиняев высказался о падении Дзюбы в штрафной
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Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о спорном эпизоде в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо», где нападающий железнодорожников Артём Дзюба упал в штрафной бело-голубых после контакта с игроком «Динамо».

«Не видел сам момент. В динамике показалось, что был повод назначить пенальти. Но думаю, что люди на VAR тоже были и разбирали этот момент. Видимо, они посчитали, что этого контакта недостаточно», — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, после данного матча «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Динамо» находится на восьмой строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

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