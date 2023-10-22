Радимов: Абаскаль правильно усадил Соболева на лавку — стало веселее, интереснее

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от первого тайма матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и клубом «Пари Нижний Новгород». Экс-игрок отметил, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль правильно посадил на скамейку запасных нападающего Александра Соболева.

«Болельщики «Спартака», а вам не кажется, что без Соболева в составе команда стала даже более мобильной и техничной? Как по мне, так это неоспоримый факт. А значит, Абаскаль правильно его усадил — стало веселее, интереснее, да и результат пока есть! Такой Спартак очень нравится!», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, пока «Спартак» впереди со счётом 1:0.