Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: Абаскаль правильно усадил Соболева на лавку — стало веселее, интереснее

Радимов: Абаскаль правильно усадил Соболева на лавку — стало веселее, интереснее
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от первого тайма матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и клубом «Пари Нижний Новгород». Экс-игрок отметил, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль правильно посадил на скамейку запасных нападающего Александра Соболева.

«Болельщики «Спартака», а вам не кажется, что без Соболева в составе команда стала даже более мобильной и техничной? Как по мне, так это неоспоримый факт. А значит, Абаскаль правильно его усадил — стало веселее, интереснее, да и результат пока есть! Такой Спартак очень нравится!», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, пока «Спартак» впереди со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Пруцев – 41'     2:0 Мартинс Перейра – 90+7'    
Удаления: нет / Гоцук – 90+1'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android