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«ПСЖ» вступит в борьбу с «Реалом» и «Манчестер Сити» за покупку Альфонсо Дэвиса

«ПСЖ» вступит в борьбу с «Реалом» и «Манчестер Сити» за покупку Альфонсо Дэвиса
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«ПСЖ» может составить конкуренцию мадридскому «Реалу» и «Манчестер Сити» в борьбе за приобретение левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста Экрема Конура.

По информации источника, парижский клуб пристально следит за ситуацией вокруг контракта канадского футболиста с «Баварией», который он не спешит продлевать.

Напомним, действующее трудовое соглашение 22-летнего защитника с клубом рассчитано до июня 2025 года. Дэвис перешёл в мюнхенский клуб из «Ванкувера» в 2019 году. За этот период канадский футболист принял участие в 165 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 28 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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