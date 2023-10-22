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Стала известна сумма, за которую «Бавария» готова отпустить Дэвиса в «Реал»

Стала известна сумма, за которую «Бавария» готова отпустить Дэвиса в «Реал»
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Мюнхенская «Бавария» будет готова продать своего левого защитника Альфонсо Дэвиса в мадридский «Реал» за сумму не менее чем в € 50 млн. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, сами «сливочные» рассчитывают приобрести канадского футболиста за € 40 млн, однако руководство мюнхенцев не намерено снижать установленную ими цену в € 50 млн.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в «Реале» активно ищут игрока на замену 31-летнему Даниэлю Карвахалю. Дэвис — является одним из главных кандидатов на эту роль. Соглашение Дэвиса с мюнхенским клубом действует до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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