Экс-тренер сборной России Капелло: уровень Головина всем известен — это топ-игрок

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался об уровне игры российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин забил больше всех в Европе из-за пределов штрафной? Он действительно это умеет. Никогда не было сомнений в таланте Головина. Уровень Алекса всем известен — это топ-игрок», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что 27-летний полузащитник «Монако» Александр Головин является лучшим игроком в топ-5 лиг по забитым мячам из-за пределов штрафной площади за последние два сезона.

В нынешнем сезоне экс-игрок ЦСКА принял участие в восьми матчах французской Лиги 1, где забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Капелло возглавил сборную России после чемпионата Европы 2012 года. Под его руководством российская национальная команда вышла на чемпионат мира впервые за 12 лет. На самом турнире сборная не вышла из группы. В 2015 году с тренером расторгли контракт. РФС пришлось выплатить Фабио неустойку в размере € 15,2 млн, а на его место пришёл Леонид Слуцкий.