Унай Эмери: наша идея всегда заключается в том, чтобы контролировать игру и забивать голы

Главный тренер «Астон Виллы» Унай Эмери высказался о победе над «Лутон Таун» (3:1) в матче десятого тура чемпионата Англии.

«На «Вилла Парк» всегда по-особенному, когда мы чувствуем себя рядом с нашими болельщиками. Они передают нам энергию, и мы стараемся играть вместе с ними. Мы побеждаем, и это самое главное. В течение 90 минут моя идея состоит в том, чтобы наслаждаться игрой вместе с болельщиками и стараться играть, создавая нашу структуру и укрепляя наш стиль. Мы будем играть и думать матч за матчем, потому что мы взволнованы, но в то же время спокойны, пытаясь получать все больше и больше.

Мы должны стараться быть последовательными на протяжении 90 минут, и наша идея всегда заключается в том, чтобы контролировать игру и забивать голы. Когда ты забиваешь и увеличиваешь отрыв в счете, создаешь преимущество, это очень важно, потому что за одно действие они могут забить так, как забили. Мы по-прежнему были спокойны и контролировали ход игры благодаря нашей идее. Поздравляем игроков, поздравляем каждого болельщика, потому что они поддерживали нас. Теперь мы собираемся подумать о следующей неделе в Ноттингеме», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

После десяти туров команда Эмери занимает пятое место с 22 очками. Лидирует в чемпионате «Тоттенхэм» (26 очков).