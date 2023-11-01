«Химки» разгромили «Динамо-Владивосток» и прошли в 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Завершился матч 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между подмосковными «Химками» и владивостокским «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном из Москвы. «Химки» одержали победу со счётом 4:0.
Первый мяч был забит на 29-й минуте, когда полузащитник подмосковной команды Петрос Аветисян вывел свою команду вперёд с передачи нападающего Кирилла Панченко. На 66-й минуте матча защитник Лев Скворцов увеличил преимущество «Химок». На 86-й минуте Тимур Касимов довёл счёт до разгромного, отличившись с передачи Аршака Коряна. В компенсированное время Касимов оформил дубль и установил окончательный счёт встречи. Ассист в активе всё того же Коряна.
Благодаря этой победе подопечные Андрея Талалаева прошли в 1/4 финала Пути регионов. «Динамо-Владивосток» выбыл из турнира.
- 1 ноября 2023
-
19:18
-
19:17
-
19:13
-
19:11
-
19:07
-
19:03
-
19:02
-
18:45
-
18:44
-
18:40
-
18:30
-
18:30
-
18:23
-
18:15
-
18:14
-
18:08
-
18:05
-
17:59
-
17:56
-
17:45
-
17:45
-
17:40
-
17:35
-
17:34
-
17:25
-
17:20
-
17:15
-
16:58
-
16:53
-
16:50
-
16:45
-
16:43
-
16:41
-
16:37
-
16:25