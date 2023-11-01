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«Химки» разгромили «Динамо-Владивосток» и прошли в 1/4 финала Пути регионов Кубка России

«Химки» разгромили «Динамо-Владивосток» и прошли в 1/4 финала Пути регионов Кубка России
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Завершился матч 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между подмосковными «Химками» и владивостокским «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном из Москвы. «Химки» одержали победу со счётом 4:0.

Первый мяч был забит на 29-й минуте, когда полузащитник подмосковной команды Петрос Аветисян вывел свою команду вперёд с передачи нападающего Кирилла Панченко. На 66-й минуте матча защитник Лев Скворцов увеличил преимущество «Химок». На 86-й минуте Тимур Касимов довёл счёт до разгромного, отличившись с передачи Аршака Коряна. В компенсированное время Касимов оформил дубль и установил окончательный счёт встречи. Ассист в активе всё того же Коряна.

Благодаря этой победе подопечные Андрея Талалаева прошли в 1/4 финала Пути регионов. «Динамо-Владивосток» выбыл из турнира.

Fonbet Кубок России . 1/8 финала
01 ноября 2023, среда. 16:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
4 : 0
Динамо-Владивосток
Владивосток
1:0 Аветисян – 29'     2:0 Скворцов – 66'     3:0 Касимов – 86'     4:0 Касимов – 90+3'    
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