«Химки» разгромили «Динамо-Владивосток» и прошли в 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Завершился матч 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между подмосковными «Химками» и владивостокским «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном из Москвы. «Химки» одержали победу со счётом 4:0.

Первый мяч был забит на 29-й минуте, когда полузащитник подмосковной команды Петрос Аветисян вывел свою команду вперёд с передачи нападающего Кирилла Панченко. На 66-й минуте матча защитник Лев Скворцов увеличил преимущество «Химок». На 86-й минуте Тимур Касимов довёл счёт до разгромного, отличившись с передачи Аршака Коряна. В компенсированное время Касимов оформил дубль и установил окончательный счёт встречи. Ассист в активе всё того же Коряна.

Благодаря этой победе подопечные Андрея Талалаева прошли в 1/4 финала Пути регионов. «Динамо-Владивосток» выбыл из турнира.