ЖФК «Зенит» разгромил ЖФК «Рязань-ВДВ» со счётом 4:0

Сегодня, 4 ноября, проходила встреча 2-го тура заключительного этапа женской Суперлиги между ЖФК «Рязань-ВДВ» и ЖФК «Зенит». Матч проводился на стадионе «Спартак», в Рязани. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Анастасией Варфоломеевой. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу гостей.

На 32-й минуте игрок ЖФК «Зенит» Елизавета Лазарева не реализовала 11-метровый.

На 40-й минуте Лазарева исправилась и всё-таки открыла счёт.

На 65-й минуте футболистка гостей Алёна Андреева с передачи Лины Якуповой удовила преимущество.

На 81-й и 86-й минутах Швендески Маселюс Жозеф забила по голу.

На данный момент ЖФК «Зенит» располагается на второй строчке таблицы заключительного этапа (1–6-е места), набрав 32 очка. ЖФК «Рязань-ВДВ» занимает шестую позицию с 14 баллами.