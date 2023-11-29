Анчелотти — об игре с «Наполи»: первый матч был равным, завтра ничего не изменится

Главный тренер «Реала» Мадрид Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче с «Наполи» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Завтрашняя игра дает нам шанс закончить групповой этап на высоком уровне, в котором мы до сих пор очень хорошо выступали. У нас есть еще один шанс, и мы стремимся выступить как можно лучше, это самое главное.

Первый матч был равным, и были моменты, когда одна команда контролировала ситуацию, а другая — когда контролировала. Завтра в этом плане ничего не изменится. «Наполи» очень опасны на контратаках, особенно благодаря Осимхену, и это тот аспект, который мы должны знать, чтобы помешать им», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

После четырёх туров «Реал» занимает первое место с 12 очками в группе С с «Наполи» (7 очков), «Брагой» (3 очка) и «Унионом» (1 очко).