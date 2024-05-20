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Зырянов — о вратаре «Зенита» Одоевском: есть моменты в его игре, которые мне нравятся

Зырянов — о вратаре «Зенита» Одоевском: есть моменты в его игре, которые мне нравятся
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Зырянов высказался о голкипере сине-бело-голубых Данииле Одоевском.

– Вратарь Одоевский в какой-то момент стал основным в «Зените», а теперь борется за выживание с «Волгарём». Что происходит у него?
– Давайте оставим в стороне место «Волгаря». Понятно, что у клуба непростая ситуация. Но для Одоевского главное, что он получает игровую практику. Да, недавно пропустил матч из-за небольшого повреждения, но в большинстве случаев выходит в основном составе. А то, что возле его ворот создают много моментов, – так это только плюс для него самого. Сейчас можно только порадоваться, что у Одоевского столько игровой практики.

Есть моменты в его игре, которые мне нравятся. А есть — которые нет. Я всё подмечаю и выделяю, – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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