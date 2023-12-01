Полузащитник «Ромы» Эдоардо Бове: мы из тех команд, которые могут попасть в беду

Полузащитник «Ромы» Эдоардо Бове высказался о ничьей с «Серветтом» (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

«Мы знаем, что нам нужно делать на поле, и упорно работаем, чтобы оправдать ожидания тренера. Мы из тех команд, которые могут попасть в беду, если нам не хватает интенсивности в нашем отношении к делу.

Однако когда мы едины, мы — фантастическая команда, которая всегда может добиться успеха. Мы хотели победить сегодня, но нам это не удалось. Как я уже говорил, у нас отличная команда, и мы будем продолжать работать над этим», — приводит слова Бове официальный сайт «Ромы».

После пяти туров «Рома» занимает второе место с 10 очками в группе G со «Славией» (12 очков), «Серветтом» (5 очков) и «Шерифом» (1 очко).