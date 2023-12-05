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Наставник «Ювентуса» Аллегри признан лучшим тренером месяца в Серии А

Наставник «Ювентуса» Аллегри признан лучшим тренером месяца в Серии А
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Итальянский специалист Массимилиано Аллегри, возглавляющий туринский «Ювентус», признан лучшим тренером ноября в Серии А, сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.

«Макс Аллегри – один из величайших мастеров нашего футбола, и в этом году он превратил «Ювентус» в идеальное сочетание молодых и более опытных игроков, вернув его в число главных претендентов на титул. Его необыкновенный опыт и сильный характер позволяют ему лучше всего управлять командой, которой пришлось восполнять важные отсутствия. Команда с самой длинной открытой беспроигрышной серией в чемпионате», — сказал генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво.

На данный момент «Ювентус» занимает вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии, набрав 33 очка в 14 матчах. В ноябре подопечные Аллегри провели три матча Серии А, в которых одержали две победы и один раз сыграли вничью.

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