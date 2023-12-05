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«Барселона», «Байер», «Ювентус» и «Челси» следят за 18-летним вингером «Копенгагена»

«Барселона», «Байер», «Ювентус» и «Челси» следят за 18-летним вингером «Копенгагена»
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«Барселона», «Байер», «Ювентус» и «Челси» интересуются 18-летним вингером «Копенгагена» Рони Барджи, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее твиттер).

Барджи является воспитанником «Копенгагена», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Барджи в €4 млн.

В нынешнем сезоне шведский футболист провёл 28 матчей и забил 11 мячей.

После 22 туров «Копенгаген» занял второе место в чемпионате с 42 очками и вышел в плей-офф чемпионов. Там клуб в 10 играх набрал 59 очков, заняв первое место и взял трофей.

В Лиге чемпионов «Копенгаген» после пяти туров занимает второе место с 5 очками в группе А с «Баварией» (13 очков), «Галатасараем» (5 очков) и «Манчестер Юнайтед» (4 очка).

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