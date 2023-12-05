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Адвокаты требуют посадить экс-игрока «Барселоны» Дани Алвеса на 12 лет за изнасилование

Адвокаты требуют посадить экс-игрока «Барселоны» Дани Алвеса на 12 лет за изнасилование
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Адвокаты женщины, обвиняющей бывшего правого защитника сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвеса в изнасиловании, просят приговорить футболиста к 12 годам тюремного заключения. Запрос был отправлен в прокуратуру Испании во вторник, сообщает UOL.

По информации источника, теперь у защиты Алвеса есть пять рабочих дней, чтобы представить окончательный набор документов на слушаниях в Барселоне. Имея всю документацию на руках, суд назначит дату судебного разбирательства, которое должно состояться в первые месяцы 2024 года.

Напомним, Алвес находится под стражей в каталонской тюрьме уже больше полугода. В январе ему выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. Ранее появилась информация, что суд Барселоны завершил расследование по делу Дани Алвеса и в скором времени должна начаться стадия судебного разбирательства, по итогам которой в отношении бразильского игрока судом будет вынесено решение.

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