«Атлетик», «Жирона» и «Сельта» вышли в следующий раунд Кубка Испании
Поделиться
Завершился матч 1/32 Кубка Испании, в котором «Кайон» принимал «Атлетик» из Бильбао. Встреча прошла в Сантандере на стадионе «Эль-Сардинеро» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 3:0.
В составе победителей дубль оформил Асьер Вильялибре и ещё один гол в свой актив записал Нико Уильямс.
В другом матче дня «Жирона» разгромила «Ориуэлу» со счётом 5:2, а «Сельта» переиграла «Сестао Ривер».
Действующим победителем Кубка Испании является мадридский «Реал», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Осасуну» со счётом 2:1.
Рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании является «Барселона», которая выигрывала трофей 31 раз. На втором месте по этому показателю находится «Атлетик» (23). Замыкает тройку «Реал» (20).
Кубок Испании . 2-й раунд
07 декабря 2023, четверг. 23:00 МСК
Кайон
Окончен
0 : 3
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Вильялибре – 22' 0:2 Вильялибре – 26' 0:3 Уильямс – 85'
Кубок Испании . 2-й раунд
07 декабря 2023, четверг. 23:00 МСК
Ориуэла
Ориуэла
Окончен
2 : 5
Жирона
Жирона
0:1 Торре – 7' 1:1 2:1 2:2 Стуани – 66' 2:3 Стуани – 74' 2:4 Порту – 82' 2:5 Валери – 87'
Комментарии
- 8 декабря 2023
-
01:55
-
01:54
-
01:36
-
01:15
-
01:08
-
00:55
-
00:53
-
00:49
-
00:41
-
00:37
-
00:33
-
00:33
-
00:27
-
00:24
-
00:07
-
00:01
- 7 декабря 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:47
-
23:44
-
23:42
-
23:35
-
23:34
-
23:26
-
23:07
-
23:06
-
23:00
-
22:56
-
22:51
-
22:51
-
22:47
-
22:47
-
22:44
-
22:31
-
22:28
Партнерский контент