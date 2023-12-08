«Атлетик», «Жирона» и «Сельта» вышли в следующий раунд Кубка Испании

Завершился матч 1/32 Кубка Испании, в котором «Кайон» принимал «Атлетик» из Бильбао. Встреча прошла в Сантандере на стадионе «Эль-Сардинеро» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Асьер Вильялибре и ещё один гол в свой актив записал Нико Уильямс.

В другом матче дня «Жирона» разгромила «Ориуэлу» со счётом 5:2, а «Сельта» переиграла «Сестао Ривер».

Действующим победителем Кубка Испании является мадридский «Реал», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Осасуну» со счётом 2:1.

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании является «Барселона», которая выигрывала трофей 31 раз. На втором месте по этому показателю находится «Атлетик» (23). Замыкает тройку «Реал» (20).