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«Атлетик», «Жирона» и «Сельта» вышли в следующий раунд Кубка Испании

«Атлетик», «Жирона» и «Сельта» вышли в следующий раунд Кубка Испании
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Завершился матч 1/32 Кубка Испании, в котором «Кайон» принимал «Атлетик» из Бильбао. Встреча прошла в Сантандере на стадионе «Эль-Сардинеро» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Асьер Вильялибре и ещё один гол в свой актив записал Нико Уильямс.

В другом матче дня «Жирона» разгромила «Ориуэлу» со счётом 5:2, а «Сельта» переиграла «Сестао Ривер».

Действующим победителем Кубка Испании является мадридский «Реал», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Осасуну» со счётом 2:1.

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании является «Барселона», которая выигрывала трофей 31 раз. На втором месте по этому показателю находится «Атлетик» (23). Замыкает тройку «Реал» (20).

Кубок Испании . 2-й раунд
07 декабря 2023, четверг. 23:00 МСК
Кайон
Окончен
0 : 3
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Вильялибре – 22'     0:2 Вильялибре – 26'     0:3 Уильямс – 85'    
Кубок Испании . 2-й раунд
07 декабря 2023, четверг. 23:00 МСК
Ориуэла
Ориуэла
Окончен
2 : 5
Жирона
Жирона
0:1 Торре – 7'     1:1     2:1     2:2 Стуани – 66'     2:3 Стуани – 74'     2:4 Порту – 82'     2:5 Валери – 87'    
Кубок Испании . 2-й раунд
07 декабря 2023, четверг. 23:00 МСК
Сестао Ривер
Сестао
Окончен
1 : 2
Сельта
Виго
0:1 Дувикас – 17'     1:1 Нуньес – 74'     1:2 Дувикас – 78'    
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