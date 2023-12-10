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«ПСЖ» обыграл «Нант» и укрепился на первом месте в таблице Лиги 1

«ПСЖ» обыграл «Нант» и укрепился на первом месте в таблице Лиги 1
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Завершилась встреча 15-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Нантом». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. «ПСЖ» обыграл «Нант» со счётом 2:1.

В конце первого тайма, на 41-й минуте, Брэдли Баркола открыл счёт в матче, выведя «ПСЖ» вперёд. В начале второй половины, на 55-й минуте, Мостафа Мохамед сравнял счёт во встрече. В концовке матча, на 83-й минуте, Рандаль Коло-Муани вновь вывел парижан вперёд, установив окончательный счёт встречи — 2:1, победа «ПСЖ».

Франция - Лига 1 . 15-й тур
09 декабря 2023, суббота. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 1
Нант
Нант
1:0 Баркола – 41'     1:1 Мохамед – 55'     2:1 Коло Муани – 83'    
Таблица Лиги 1

После результата данного матча «ПСЖ» укрепился на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Франции по футболу, набрав 36 очков в 15 проведённых матчах. Таким образом, парижане опережают «Монако» на шесть очков. «Нант» занимает девятую строчку с 18 очками после аналогичного количества встреч.

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