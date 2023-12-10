«ПСЖ» обыграл «Нант» и укрепился на первом месте в таблице Лиги 1

Завершилась встреча 15-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Нантом». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. «ПСЖ» обыграл «Нант» со счётом 2:1.

В конце первого тайма, на 41-й минуте, Брэдли Баркола открыл счёт в матче, выведя «ПСЖ» вперёд. В начале второй половины, на 55-й минуте, Мостафа Мохамед сравнял счёт во встрече. В концовке матча, на 83-й минуте, Рандаль Коло-Муани вновь вывел парижан вперёд, установив окончательный счёт встречи — 2:1, победа «ПСЖ».

После результата данного матча «ПСЖ» укрепился на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Франции по футболу, набрав 36 очков в 15 проведённых матчах. Таким образом, парижане опережают «Монако» на шесть очков. «Нант» занимает девятую строчку с 18 очками после аналогичного количества встреч.