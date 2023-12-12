Каскарино: если «Ливерпуль» хочет титул, то нужно позволить Нуньесу быть главным

Бывший нападающий «Миллуолла», «Астон Виллы» и «Челси» Тони Каскарино высказался о форварде «Ливерпуля» и сборной Уругвая Дарвине Нуньесе.

«Если «Ливерпуль» планирует быть претендентом на титул, то они должны заставить Дарвина Нуньеса играть так, как он играет за сборную Уругвая. В матчах отборочного раунда чемпионата мира — 2026 он был невероятен. Нуньес выглядел в этих играх как чистая «девятка», которая забивает лучшим командам мира. Таким, как сборные Аргентины и Бразилии. В «Ливерпуле» этого нет. Клоппу нужно дать Нуньесу возможность почувствовать себя главным игроком в атаке, но многое здесь зависит от самого Дарвина. Ему нужно разобраться в себе», — приводит слова Каскарино издание Liverpool Echo.

В 15 матчах АПЛ в нынешнем сезоне 24-летний Нуньес забил четыре гола и сделал пять результативных передач.