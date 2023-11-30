«Это похоже на соревнование». Игрок «Ливерпуля» Гакпо высказался о конкуренции с Нуньесом

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал о взаимоотношениях с партнёрами по команде.

«Очевидно, мне приятен тот факт, что в команде находятся другие нидерландские футболисты — ван Дейк и Гравенберх. Здорово, что можно общаться на родном языке, так мы узнаём друг друга всё лучше и лучше. Но это не значит, что мы являемся группой внутри группы. Просто так получается работать лучше. Возможно, это именно из-за того, что мы говорим на одном языке. Но при этом мы также стараемся общаться по-английски.

Конкурирую ли я с Дарвином Нуньесом за позицию нападающего? Дарвин отлично себя проявляет, и это похоже на соревнование. Но я думаю, что мы оба просто должны продолжать усердно работать и быть лучшей версией самих себя для того, чтобы помогать команде», — приводит слова Гакпо официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, сегодня, 30 ноября, в матче Лиги Европы команда Клоппа сыграет с ЛАСКом. Матч начнётся в 23:00 мск.