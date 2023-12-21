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Полиция Лондона расследует инцидент с выбежавшим болельщиком в матче «Челси» — «Ньюкасл»

Полиция Лондона расследует инцидент с выбежавшим болельщиком в матче «Челси» — «Ньюкасл»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об инциденте с выбежавшим болельщиком в матче 1/4 финала кубка английской лиги с «Ньюкаслом» (1:1, 4:2 – по пенальти).

Полузащитник «синих» Михаил Мудрик сравнял счет встречи на 90+2 минуте. После забитого мяча на поле выбежал болельщик «Челси», который столкнулся с голкипером «Ньюкасла» Мартином Дубравкой. Теперь столичная полиция расследуют инцидент на стадионе «Стэмфорд Бридж», фанат пока не задержан, сообщает BBC.

«Нам нужно быть осторожными. Болельщики должны быть осторожны с такими вещами, потому что это может подвергнуть опасности игроков.

Я разочарован. Я не согласен с подобными вещами, которые произошли здесь, на «Стэмфорд Бридж», и на других стадионах в Англии и по всему миру. Такие вещи всегда разочаровывают, потому что это опасно», — приводят слова Почеттино BBC.

«Челси» сыграет в полуфинале кубка английской лиги с «Мидлсбро». Первый матч состоится 8 января, а ответный пройдёт 22 января.

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