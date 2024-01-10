Радимов: у Ахметова есть психология победителя

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о переходе в петербуржскую команду хавбека «Краснодара» и сборной России Ильзата Ахметова.

«У Ахметова российский паспорт, что в условиях лимита на легионеров просто необходимо. Кроме того, Ильзат поиграл в хороших командах – с ЦСКА выигрывал Кубок, с «Краснодаром» шёл на первом месте. У человека есть психология победителя.

Сколько я матчей смотрел – он не чурается выходить на замену. Понятное дело, что в «Зените» никто не гарантирует, что ты будешь игроком стартового состава. Это надо заслужить. Так что Ахметову придётся потрудиться», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, Ахметов перешёл в «Зенит» за € 850 тыс. 26-летний хавбек подписал с бело-голубыми контракт до конца сезона-2025/2026.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Ахметов провёл за «Краснодар» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.