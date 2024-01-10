Ильзат Ахметов: хочется остаться в «Зените» надолго

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов поделился впечатлениями от перехода в санкт-петербургский клуб.

«Очень рад подписать контракт с «Зенитом» — это большой клуб и большой вызов, мне хочется удачно провести это время и остаться здесь надолго», — приводит слова Ахметова пресс-служба клуба.

25-летний Ахметов является уроженцем Бишкека, но выступает за сборную России, в составе которой провёл девять матчей. На клубном уровне полузащитник начинал карьеру в академиях Коноплёва и казанского «Рубина», однако основную известность получил, выступая за ЦСКА. Летом 2022 года Ахметов покинул клуб на правах свободного агента и перебрался в «Краснодар».

В нынешнем сезоне Ахметов сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя мячами и двумя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 3 млн.