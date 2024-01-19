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«Интер» — «Лацио»: Чалханоглу реализовал пенальти на 50-й минуте

«Интер» — «Лацио»: Чалханоглу реализовал пенальти на 50-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором встречаются миланский «Интер» и римский «Лацио». Команды играют на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти. «Интер» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
19 января 2024, пятница. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 0
Лацио
Рим
1:0 Тюрам – 17'     2:0 Чалханоглу – 50'     3:0 Фраттези – 87'    

На 50-й минуте полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу реализовал пенальти. Ранее, на 17-й минуте, счёт открыл нападающий «Интера» Маркус Тюрам.

В другой полуфинальной паре «Наполи» разгромил «Фиорентину» со счётом 3:0. Встреча состоялась вчера, 18 января. Финальный матч пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в среду, 24 января.

«Интер» является действующим обладателем Суперкубка Италии.

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