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Сотрудники аэропорта удерживали фанатов при прилёте Роналду на матч с командой Слуцкого

Сотрудники аэропорта удерживали фанатов при прилёте Роналду на матч с командой Слуцкого
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Сегодня, 22 января, саудовский «Аль-Наср» вместе со звёздным нападающим Криштиану Роналду прилетел в Китай для товарищеской игры с «Шанхай Шэньхуа» (24 января) под руководством Леонида Слуцкого.

При прилёте Криштиану в китайский аэропорт началась массовая истерия болельщиков, которые хотели сфотографироваться и взять автограф. Именно поэтому сотрудникам аэропорта пришлось насильно удерживать фанатов.

Для «Аль-Насра» это будет первая товарищеская игра на зимних сборах. Также саудовский клуб встретится с «Чжэцзян Гринтаун» (28 января), «Интер Майами» (1 февраля) и «Аль-Хилялем» (8 февраля).

Китайская команда под руководством российского специалиста уже сыграла два товарищеских матча, которые завершились с одинаковым счётом 1:1. Затем «Шанхай Шэньхуа» примет участие в турнире Кубок равноправия, где встретится с «Аль-Духаилем» (1 февраля), «Сантосом» (4 февраля) и «Зенитом» (8 февраля).

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