Стало известно, какую зарплату Мбаппе запросил у «Реала»

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Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет получать в мадридском «Реале» € 70 млн за год. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По сведениям источника, пока что между сторонами ведутся переговоры относительно финансового вопроса сделки. Президент «Реала» Флорентино Перес не намерен выписывать нападающему столь высокую зарплату. Испанский менеджер предлагает Килиану около € 35 млн в год до уплаты налогов.

Ранее издание Bild сообщило о том, что нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение покинуть парижский клуб и подписать контракт с мадридским «Реалом».

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По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет € 180 млн. Его контракт с «ПСЖ» истекает предстоящим летом.