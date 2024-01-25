«Бавария» одолела «Унион» благодаря голу Геррейру

Завершился перенесённый матч 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и берлинский «Унион». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франком Вилленборгом. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по московскому времени. «Баварии» удалось добыть важнейшие три очка, минимально переиграв соперника — 1:0.

Мюнхенцы одержали победу благодаря голу левого защитника Рафаэла Геррейру на 46-й минуте. Это всего лишь второй мяч португальца в футболке «Баварии».

На данный момент после 18 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» располагается на втором месте с 44 очками. «Унион» находится на 15-й строчке с 14 очками. Лидером чемпионата является «Байер» из Леверкузена, у которого 48 очков в активе по итогам 18 туров.