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«Бавария» одолела «Унион» благодаря голу Геррейру

«Бавария» одолела «Унион» благодаря голу Геррейру
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Завершился перенесённый матч 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и берлинский «Унион». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франком Вилленборгом. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по московскому времени. «Баварии» удалось добыть важнейшие три очка, минимально переиграв соперника — 1:0.

Мюнхенцы одержали победу благодаря голу левого защитника Рафаэла Геррейру на 46-й минуте. Это всего лишь второй мяч португальца в футболке «Баварии».

На данный момент после 18 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» располагается на втором месте с 44 очками. «Унион» находится на 15-й строчке с 14 очками. Лидером чемпионата является «Байер» из Леверкузена, у которого 48 очков в активе по итогам 18 туров.

Германия - Бундеслига . 13-й тур
24 января 2024, среда. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 0
Унион
Берлин
1:0 Геррейру – 46'    
Турнирная таблица Бундеслиги - 2023/2024
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