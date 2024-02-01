Беллингем: когда выходишь на поле «Сантьяго Бернабеу», чувствуешь себя в Колизее

Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем сравнил игру на домашней арене мадридцев с Колизеем.

«Известно, что «Реал» — крупнейший клуб в мире. Оказавшись здесь, ты находишься под большим впечатлением. Ты словно играешь в Колизее, чувствуешь себя гладиатором. Особенные ощущения. Вы не можете даже представить, насколько велик этот клуб», — приводит слова Беллингема Marca.

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Напомним, 20-летний англичанин перешёл в «Реал» в июле прошлого года из дортмундской «Боруссии» за € 103 млн. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн. В нынешнем сезоне Беллингем во всех турнирах за «сливочных» провёл 26 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал восемь голевых передач.