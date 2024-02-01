Стала известна позиция «Реала» по будущему Беллингема и Винисиуса после прихода Мбаппе

Мадридский «Реал» будет пытаться объединить в одной команде Килиана Мбаппе, Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора, сообщает Marca.

По данным источника, руководство «сливочных» планирует подписать летом 2024 года контракт с 25-летним французским левым вингером «ПСЖ» Килианом Мбаппе, сохранив при этом в составе своих нынешних звёзд — 20-летнего английского атакующего полузащитника Джуда Беллингема и 23-летнего бразильского левого вингера Винисиуса Жуниора. Ранее появлялась информация, что приход Мбаппе в «Королевский клуб» может потеснить позиции Беллингема и Винисиуса и даже привести к расставанию мадридцев с кем-то из этих игроков.

В текущем сезоне на счету Беллингема 18 голов и восемь голевых передач в 26 матчах за «Реал», Винисиус Жуниор отметился 11 голами и четырьмя передачами в 19 матчах.