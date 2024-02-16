«Команда превыше всего». Тренер «ПСЖ» Энрике — о слухах про уход Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался про новость об уходе французского нападающего Килиана Мбаппе из команды после окончания нынешнего сезона.

«Я не хочу касаться темы Мбаппе до тех пор, пока не выскажутся заинтересованные стороны. Когда они выскажутся, выскажусь и я. Команда превыше всего остального, клуб и его команда превыше всего остального», — приводит слова Энрике La Source Parisienne.

Напомним, ранее появлялась информация, что французский футболист объявил руководству «ПСЖ» о своём уходе по завершении сезона. Кроме того, сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес уже уведомил тренерский штаб, что Мбаппе станет игроком «Королевского клуба». Также появлялись сведения, что француз активно ищет жильё в Мадриде.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.