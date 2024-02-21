«Почеттино — последний, кого стоит винить в проблемах «Челси». Лебёф — об аргентинце

Бывший защитник «Челси» Франк Лебёф высказался о работе главного тренера лондонского клуба Маурисио Почеттино.

«Когда Почеттино пришёл в «Челси», иного подходящего для этой работы человека не существовало. Можно было назначить кого угодно, даже Гвардиолу, однако вряд ли бы он справился. Мгновенного решения не существовало.

Думаю, Почеттино – последний, кого стоит винить за текущую ситуацию в «Челси». У него хватило мужества, чтобы взяться за проект, и он хорошо справляется. Иногда критика в его адрес справедлива, но не стоит забывать про форс-мажоры и травмы. Маурисио сделал всё, что мог. Он возвращает уверенность в игроков, и они показывают, что способны хорошо играть», – приводит слова Лебёфа Goal.

Почеттино начал работу с «Челси» в июле прошлого года. На данный момент «аристократы» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков после 25 туров. В воскресенье, 25 февраля, лондонцы сыграют с «Ливерпулем» в финале Кубка английской лиги.