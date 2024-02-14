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Пети советует «Челси» присмотреться к кандидатуре Моуринью

Пети советует «Челси» присмотреться к кандидатуре Моуринью
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Бывший полузащитник «Челси» Эммануэль Пети порассуждал, какие специалисты теоретически могут сменить главного тренера лондонской команды Маурисио Почеттино.

«Думаю, «Челси» необходим правильный тренер со специфическим видением футбола. Например, как это было у Артеты с «Арсеналом». Безусловно, любому специалисту потребуется время, чтобы реализовать задуманное.

Моуринью на данный момент свободный агент, он может возглавить «Челси». Да, есть более молодые специалисты, такие как Хаби Алонсо из «Байера». Я впечатлён его работой в Германии. Однако выбор руководства может пасть и на Моуринью. Он уже добивался успеха с «Челси». Клубу необходима преемственность», – приводит слова Пети Metro.

Напомним, Моуринью уже возглавлял «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015 год. Суммарно за два периода работы в лондонском клубе португальский специалист завоевал с «аристократами» восемь трофеев.

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