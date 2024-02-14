Пети советует «Челси» присмотреться к кандидатуре Моуринью

Бывший полузащитник «Челси» Эммануэль Пети порассуждал, какие специалисты теоретически могут сменить главного тренера лондонской команды Маурисио Почеттино.

«Думаю, «Челси» необходим правильный тренер со специфическим видением футбола. Например, как это было у Артеты с «Арсеналом». Безусловно, любому специалисту потребуется время, чтобы реализовать задуманное.

Моуринью на данный момент свободный агент, он может возглавить «Челси». Да, есть более молодые специалисты, такие как Хаби Алонсо из «Байера». Я впечатлён его работой в Германии. Однако выбор руководства может пасть и на Моуринью. Он уже добивался успеха с «Челси». Клубу необходима преемственность», – приводит слова Пети Metro.

Напомним, Моуринью уже возглавлял «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015 год. Суммарно за два периода работы в лондонском клубе португальский специалист завоевал с «аристократами» восемь трофеев.