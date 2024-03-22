Полузащитник сборной России U21: играть со сборной Уругвая было очень интересно

Полузащитник молодежной сборной России Дмитрий Кучугура поделился эмоциями после товарищеского матча с молодёжной сборной Уругвая.

Встреча завершилась победой России со счётом 1:0. Единственный гол забил Кучугура.

«Шикарное настроение после победы. Можно сказать, что не зря летели сюда 36 часов. Играть со сборной Уругвая было очень интересно. Пришло много зрителей, которые активно поддерживали свою команду, но и нас пришло поддержать достаточно много болельщиков. Было приятно слышать. Признаюсь, что сегодня очень хотел забить, круто, что мне это удалось, но еще больше я рад, что мой гол позволил команде одержать победу.

Новая форма? Удобная! Но главное, что в ней победили как национальная, так и молодежная сборные. Надеюсь, так и будет продолжаться», — сказал Кучугура журналистам.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. После этого все команды играли только в товарищеских матчах.

Сборная U21 проведёт на мартовских сборах ещё две игры: 23 числа с «Насьоналем» и 25 числа с «Мотевидео Сити Торке».