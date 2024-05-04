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«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: Захарян остался в запасе на матч 34-го тура Ла Лиги

Сегодня, 4 мая, состоится матч 34-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Лас-Пальмас». Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в городе Сан-Себастьян. В качестве главного арбитра встречи выступит Гильермо Сантьяго Сакристан. Матч начнётся в 15:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Галан, Пачеко, Ле Норман, Одриосола, Мерино, Туррьентес, Бекер, Мендес, Оярсабаль, Андре Силва.

«Лас-Пальмас»: Вальес, Суарес, Коко-Басси, Мармоль, Синкгравен, Молейро, Перроне, Родригес, Парк, Эль-Хаддади, Рамирес.

Российский полузащитник Арсен Захарян остался на скамейке запасных.

После 33 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 51 очко и занимает шестое место. «Лас Пальмас» после аналогичного количества игр испанской Примеры заработал 37 очков и располагается на 14-й строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

В нынешнем сезоне Ла Лиги команды ранее встречались в 3-м туре. В том противостоянии игра завершилась вничью со счётом 0:0.