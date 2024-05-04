«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: Захарян остался в запасе на матч 34-го тура Ла Лиги

Сегодня, 4 мая, состоится матч 34-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Лас-Пальмас». Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в городе Сан-Себастьян. В качестве главного арбитра встречи выступит Гильермо Сантьяго Сакристан. Матч начнётся в 15:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Галан, Пачеко, Ле Норман, Одриосола, Мерино, Туррьентес, Бекер, Мендес, Оярсабаль, Андре Силва.
«Лас-Пальмас»: Вальес, Суарес, Коко-Басси, Мармоль, Синкгравен, Молейро, Перроне, Родригес, Парк, Эль-Хаддади, Рамирес.
Российский полузащитник Арсен Захарян остался на скамейке запасных.
После 33 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 51 очко и занимает шестое место. «Лас Пальмас» после аналогичного количества игр испанской Примеры заработал 37 очков и располагается на 14-й строчке.
В нынешнем сезоне Ла Лиги команды ранее встречались в 3-м туре. В том противостоянии игра завершилась вничью со счётом 0:0.