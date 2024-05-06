Андрей Мостовой прокомментировал ничью в матче с «Факелом»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал ничейный результат в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Встреча завершилась со счётом 1:1. Напомним, воронежцы сравняли счёт на 90+12-й минуте игры.

«Не получилось забить второй гол и, к сожалению, получилось пропустить.

— Может, не стоило во втором тайме садиться в оборону и отдавать мяч?

— Не сказал бы, что мы сильно перестроились в оборону. Просто «Факел» большими силами пошёл в атаку. У нас было много моментов, чтобы забить второй мяч и спокойно довести матч до победу. К сожалению, произошло так», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После 27 туров чемпионата России «Факел» набрал 28 очков и занимает 13-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и вышел на единоличное первое место в турнирной таблице.