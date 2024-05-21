Отборочный турнир ЧМ-2026 в Африке эксклюзивно покажет Okko

Okko эксклюзивно покажет отборочный турнир чемпионата мира по футболу – 2026 в Африке. Подписчикам будут доступны все ключевые матчи турнира с 3 июня 2024 года по 18 ноября 2025 года.

Трансляции начнутся 3 июня, в числе первых матчей Okko покажет игры Марокко – Замбия и Сенегал – ДР Конго. Сборные Марокко и Сенегала занимают верхние строчки рейтинга КАФ и входят в топ-20 сильнейших команд ФИФА.

Африканский отборочный турнир ЧМ-2026 будет доступен в Okko как в прямом эфире, так и в записи. Пользователи смогут выбирать аудиодорожку и смотреть дополнительные материалы, связанные с турниром.

«Африканский футбол пользуется в Okko большой популярностью – Кубок Африки входит в топ-4 футбольных турнира по времени смотрения, – рассказывает Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko. – Всё дело в том, что на Африканском континенте много сильных национальных команд, в их числе Марокко, Египет и Нигерия. Но интрига, кому удастся сыграть на чемпионате мира – 2026, сохраняется – африканский футбол умеет удивлять. Из-за специфики погодных условий игра на чужом поле может оказаться настолько непривычной, что очевидный фаворит станет аутсайдером. Видя такой интерес к африканскому футболу, мы решили эксклюзивно показать, как развивается интрига в контексте чемпионата мира – 2026».