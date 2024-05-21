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Новый тренер «Ливерпуля» Слот хочет купить игрока, которым интересовался «Зенит»

Новый тренер «Ливерпуля» Слот хочет купить игрока, которым интересовался «Зенит»
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Новый тренер «Ливерпуля» Арне Слот заинтересован в трансфере 23-летнего центрального полузащитника «Бенфики» Оркуне Кёкчю, которым ранее интересовался «Зенит». Об этом сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, нидерландский специалист хочет приобрести Кёкчю, поскольку знаком с ним по работе в «Фейеноорде», за взрослую команду которого он выступал с 2018 по 2023 год.

В минувшем апреле появлялась информация, что сине-бело-голубые проявляют интерес к турецкому футболисту.

Напомним, в нынешнем сезоне Кёкчю принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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