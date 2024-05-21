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«Ливерпуль» интересовался Лучано Спаллетти, но остановил выбор на Слоте — The Athletic

«Ливерпуль» интересовался Лучано Спаллетти, но остановил выбор на Слоте — The Athletic
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Футбольный клуб «Ливерпуль» проявлял интерес к главному тренеру сборной Италии Лучано Спаллетти, прежде чем решил пригласить Арне Слота. Об этом сообщает онлайн-издание The Athletic.

По информации источника, «красных» привлекал 65-летний специалист, однако он только прошлым летом возглавил сборную Италии, и дальше интереса от руководства «Ливерпуля» к Спаллетти не пошло. Напомним, накануне, 20 мая, мерсисайдский клуб объявил о назначении Арне Слота на пост главного тренера команды.

45-летний Слот находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил. «Ливерпуль» завершил сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 82 очка за 38 матчей.

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