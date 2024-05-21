«Челси» объявил о расторжении контракта с Маурисио Почеттино

«Челси» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Маурисио Почеттино. Об этом информирует официальный сайт лондонского клуба.

«От имени всего «Челси» мы хотим выразить нашу благодарность Маурисио за его работу в этом сезоне. Мы будем рады видеть его снова на «Стэмфорд Бридж» в любое время. Желаем ему всего наилучшего в его будущей тренерской карьере», — сказано в заявлении лондонского клуба.

«Спасибо группе владельцев «Челси» и спортивным директорам за возможность стать частью истории этого футбольного клуба. Сейчас у него хорошие возможности для дальнейшего прогресса в Премьер-лиге и Европе», — приводит слова Почеттино пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, аргентинский специалист был назначен на должность главного тренера «Челси» летом 2023 года. За этот период под его руководством «синие» провели 51 матч во всех турнирах, в которых 27 раз одержали победу, 10 раз сыграли вничью и 14 раз потерпели поражение.

По итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Челси» набрал 63 очка и занял шестое место.

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