Маурисио Почеттино уволен с поста тренера «Челси» — The Telegraph

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино освобождён от обязанностей главного тренера лондонского клуба. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, сегодня, 21 мая, Почеттино провёл встречу со спортивными директорами клуба Полом Уинстэнли и Лоуренсом Стюартом, а также с совладельцем Бехдадом Эгбали, по итогом которой было принято решение, что аргентинский специалист оставит пост главного тренера «Челси».

Подчёркивается, что Почеттино и «Челси» завершили трудовые отношения на хорошей ноте. Теперь лондонский клуб приступит к поиску нового главного тренера для команды, которая по итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги набрала 63 очка и заняла шестое место.

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