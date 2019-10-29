На низком старте: Московский марафон открывает регистрацию на забег 2020 года

Это ставит российское беговое событие на одну ступень с ведущими стартами мира.

31 октября Московский марафон открывает регистрацию на сентябрьский забег в следующем году. Никогда ещё регистрация на мероприятие не стартовала так рано, практически за год до предстоящего события. Это важный момент для бегового сообщества России, которое ставит Московский марафон на одну ступень с ведущими международными стартами и позволяет бегунам заранее планировать участие в забегах.

Московский марафон является самым крупным забегом России и визитной карточкой столицы. В 2019 году на дистанциях он собрал около 30 тыс. участников из 92 стран мира. Этот забег не зря приковывает внимание огромного количества бегунов, ведь Московский марафон — это целый набор привилегий.

Дистанция на выбор

Вы всегда можете выбрать километраж по своим силам и пробежать как 10 км, так и классические 42,2 км. Победители и призёры определяются среди женщин и мужчин на каждой дистанции. Кроме того, абсолютно все участники забега, независимо от их результата, получают памятные медали.

Живописный маршрут в сердце столицы

Маршрут Московского марафона ежегодно включает в себя 56 главных улиц столицы. Участники комфортно и без преград могут пробежать по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, Крымскому мосту, Тверской улице, Театральному проезду и даже улочкам под стенами Кремля.

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Поддержка на протяжении всего пути

Даже если вы собрались бежать в одиночестве, у вас точно не получится осуществить задуманное. На протяжении всего пути спортсменов подбадривает группа поддержки. Эти ребята заставят не вешать нос даже самого хмурого участника.

Фото: Пресс-служба Московского Марафона

Беговая экскурсия для иностранных участников

Благодаря маршруту, пролегающему через ключевые места города, Московский марафон не один год подряд приковывает внимание иностранцев. Для них забег является как возможностью испытать свои силы, так и шансом увидеть главные достопримечательности столицы: небоскребы Москва-Сити, Белый дом, четыре из семи сталинских высоток, Большой театр, Политехнический музей, Кремль и храм Христа Спасителя.

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Праздник бега для всей семьи

Ежегодно дистанции подбираются не только для взрослых атлетов, но и для юных любителей бега. Они могут посоревноваться на забегах в 400 и 800 м. Кроме того, в рамках Московского марафона проходят корпоративная эстафета, заезд на хендбайках и спортивных колясках.

Фото: Пресс-служба Московского Марафона

Новые рекорды

Из-за значимости события на трассе Московского марафона собираются сильнейшие бегуны. Каждый год они стремятся превзойти соперников и улучшить личный результат. Например, в старте 2019 года победителем на марафонской дистанции стал москвич Искандер Ядгаров, который преодолел 42,2 км за 2 часа 18 минут и 2 секунды. Результат марафонца и вправду впечатляет.

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Успей зарегестрироваться и стать частью самого масштабного бегового события нашей страны.