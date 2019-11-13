«Лицо ангела, тело дьявола»: мощные формы Юань Хэронг

В чём заключается истинная женская красота? Многие уверены, что утончённость, хрупкость, заботливость и грациозность – её неотъемлемые составляющие. Однако китаянка Юань Хэронг разрушила все стереотипы. За эффектные формы спортсменку даже стали называть девушкой с «лицом ангела и телом дьявола». По портретным фотографиям милой Юань тяжело представить, что за столь привлекательным взглядом скрываются упорные тренировки в спортзале, а за кадром – мощное тело. О таких формах мечтают многие мужчины. Китаянка же отказалась от пустых мыслей и отдала предпочтение каждодневной работе.

Кто такая Юань Хэронг?

Молодая жительница Китая совсем недавно покорила интернет своими невероятными формами. Внимание публики привлекла фотосессия девушки, которая сообщила подписчикам о своём скором бракосочетании. Однако в комментариях популярность набирали не поздравления, а обсуждения накаченного пресса и мощных бёдер спортсменки. Аккаунт Хэронг моментально стал известен по всему миру, и сейчас число поклонников Юань составляет 137 тысяч. В интервью девушка рассказала, что работает врачом и подрабатывает моделью.

Вам не обязательно быть худым, чтобы быть счастливым и популярным Комик Селеста Барбер громит фитоняш в своём «инстаграме» и делает это очень стильно и смешно.

Девушка из «Стритфайтер»

Список увлечений Юань Хэронг довольно большой. Девушка выступает на многочисленных соревнованиях по бодибилдингу, где часто занимает лидирующие позиции, с отрывом обходя конкурентов. Её накаченное тело фанаты сравнивают с персонажем игры «Стритфайтер» Чунь Ли.

В свободное время девушка также занимается единоборствами: карате, кунг-фу и тхэквондо. Техника спортсменки впечатляет. Уверены, она может составить конкуренцию даже профессионалам. Особое внимание китаянка уделяет танцам. Отличная растяжка позволяет ей выполнять сложные акробатические движения и балетные связки. В спортивном зале Юань Хэронг старается работать изо всех сил, не жалея себя.

Результатами девушка регулярно делится в своём «инстаграме». На просьбы поклонников рассказать о любимых упражнениях она ответила охотно. Теперь на странице спортсменки можно увидеть тренировки на все группы мышц.

Хрупкие, но сильные. 10 девушек в мужских видах спорта По этим красоткам сложно определить — ожидать милой улыбки или хука справа.

Игра на равных: успешные женщины во главе мужских футбольных команд Способны ли они привести клуб к победе или присутствие красоток только отвлекает игроков?

Фотомодель с фигурой бодибилдера

Конечно, на подиумах Юань не появляется, однако такая фигура сразу же стала желанным объектом папарацци и модельных агентств. Популярность принесла спортсменке не только всемирную известность, но и стабильный заработок. Сейчас китаянка является главным лицом многих производителей спортивного питания.