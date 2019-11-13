«Лицо ангела, тело дьявола»: мощные формы Юань Хэронг

В чём заключается истинная женская красота? Многие уверены, что утончённость, хрупкость, заботливость и грациозность – её неотъемлемые составляющие. Однако китаянка Юань Хэронг разрушила все стереотипы. За эффектные формы спортсменку даже стали называть девушкой с «лицом ангела и телом дьявола». По портретным фотографиям милой Юань тяжело представить, что за столь привлекательным взглядом скрываются упорные тренировки в спортзале, а за кадром – мощное тело. О таких формах мечтают многие мужчины. Китаянка же отказалась от пустых мыслей и отдала предпочтение каждодневной работе.
Кто такая Юань Хэронг?
Молодая жительница Китая совсем недавно покорила интернет своими невероятными формами. Внимание публики привлекла фотосессия девушки, которая сообщила подписчикам о своём скором бракосочетании. Однако в комментариях популярность набирали не поздравления, а обсуждения накаченного пресса и мощных бёдер спортсменки. Аккаунт Хэронг моментально стал известен по всему миру, и сейчас число поклонников Юань составляет 137 тысяч. В интервью девушка рассказала, что работает врачом и подрабатывает моделью.
Девушка из «Стритфайтер»
Список увлечений Юань Хэронг довольно большой. Девушка выступает на многочисленных соревнованиях по бодибилдингу, где часто занимает лидирующие позиции, с отрывом обходя конкурентов. Её накаченное тело фанаты сравнивают с персонажем игры «Стритфайтер» Чунь Ли.
В свободное время девушка также занимается единоборствами: карате, кунг-фу и тхэквондо. Техника спортсменки впечатляет. Уверены, она может составить конкуренцию даже профессионалам. Особое внимание китаянка уделяет танцам. Отличная растяжка позволяет ей выполнять сложные акробатические движения и балетные связки. В спортивном зале Юань Хэронг старается работать изо всех сил, не жалея себя.
Результатами девушка регулярно делится в своём «инстаграме». На просьбы поклонников рассказать о любимых упражнениях она ответила охотно. Теперь на странице спортсменки можно увидеть тренировки на все группы мышц.
Фотомодель с фигурой бодибилдера
Конечно, на подиумах Юань не появляется, однако такая фигура сразу же стала желанным объектом папарацци и модельных агентств. Популярность принесла спортсменке не только всемирную известность, но и стабильный заработок. Сейчас китаянка является главным лицом многих производителей спортивного питания.